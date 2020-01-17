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Рада скасувала перерву у ранковому засіданні

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Парламентарі скасували перерву у ранковому засіданні Верховної Ради. Відповідне рішення підтримали 229 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада скасувала перерву у ранковому засіданні

Так, парламентарі скасували перерву у ранковому засіданні з 12:00 по 12:30, щоб встигнути розглянути питання порядку денного.

Окрім того, парламентарі зменшили на половину час для розгляду питань "Різне". Відповідне рішення підтримали 234 народних депутатів.

Додамо, сьогодні останнє засідання Ради другої сесії дев’ятого скликання.

Парламентарі сьогодні на пленарному засіданні планують розглянути низку законопроектів та постанов, зокрема, для попереднього схвалення планується до розгляду президентський законопроект про внесення змін до Конституції щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи.

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