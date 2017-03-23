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Рада отменила концессионный платеж за использование государственного и коммунального имущества

Рада отменила концессионный платеж за использование государственного и коммунального имущества

Киев • УНН

 • 8365 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Рада отменила концессионный платеж за управление государственным и коммунальным имуществом в зоне АТО. Соответствующий законопроект поддержали 238 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Указанным законом вносятся изменения в статью 7 закона Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции"

Предполагается отменить субъектам хозяйствования арендную плату за пользование государственным и коммунальным имуществом и концессионный платеж за право на создание (строительство) и (или) управление (эксплуатацию) государственным и коммунальным имуществом, расположенным в населенных пунктах, расположенных на территории, где органы государственной власти не осуществляют свои полномочия.

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В пояснительной записке, в частности, отмечается, что обязательность выполнения условий концессионного договора является бесспорной в обычных условиях и предполагает собой выполнение своих обязанностей не только субъектами предпринимательской деятельности (концессионерами), но и одновременное полное выполнение своих обязанностей соответствующими органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (концессиедателями).

"Однако, практическое применение предписаний действующих норм законодательства оказалось недостаточным в условиях проведения антитеррористической операции и требует его адаптации к современным реалиям", - говорится в тексте.

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