Рада отменила концессионный платеж за использование государственного и коммунального имущества

Указанным законом вносятся изменения в статью 7 закона Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции"

Предполагается отменить субъектам хозяйствования арендную плату за пользование государственным и коммунальным имуществом и концессионный платеж за право на создание (строительство) и (или) управление (эксплуатацию) государственным и коммунальным имуществом, расположенным в населенных пунктах, расположенных на территории, где органы государственной власти не осуществляют свои полномочия.

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В пояснительной записке, в частности, отмечается, что обязательность выполнения условий концессионного договора является бесспорной в обычных условиях и предполагает собой выполнение своих обязанностей не только субъектами предпринимательской деятельности (концессионерами), но и одновременное полное выполнение своих обязанностей соответствующими органами исполнительной власти или органами местного самоуправления (концессиедателями).

"Однако, практическое применение предписаний действующих норм законодательства оказалось недостаточным в условиях проведения антитеррористической операции и требует его адаптации к современным реалиям", - говорится в тексте.