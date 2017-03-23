Рада скасувала концесійний платіж за використання державного та комунального майна
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Рада скасувала концесійний платіж за управління державним та комунальним майном у зоні АТО. Відповідний законопроект підтримали 238 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Вказаним законом вносяться зміни до статті 7 закону України “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”
Передбачається скасувати суб’єктам господарювання орендну плату за користування державним та комунальним майном та концесійний платіж за право на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) державним та комунальним майном, розташованим в населених пунктах, які розташовані на території, де органи державної влади не здійснюють свої повноваження.
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У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що обов’язковість виконання умов концесійного договору є беззаперечною у звичайних умовах та передбачає собою виконання своїх обов’язків не тільки суб’єктами підприємницької діяльності (концесіонерами), а й одночасне повне виконання своїх обов’язків відповідними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування (концесієдавцями).
“Однак, практичне застосування приписів чинних норм законодавства виявилось недостатнім в умовах проведення антитерористичної операції та потребує його адаптування до сучасних реалій”, — йдеться у тексті.