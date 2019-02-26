Рада провалила изменения в уставы ВСУ относительно обязанностей старших сержантов

Проект Закона Украины 7549 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам прохождения военной службы" был отклонен, поскольку за него проголосовало лишь 165 нардепов, а также при возвращении на доработку в комитет и субъекту законодательной инициативы проголосовал 171 народный избранник.

Целью проекта является совершенствование законодательства Украины по вопросам прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины путем внесения изменений в уставы Вооруженных Сил Украины и Законов Украины "О воинской обязанности и военной службе", "О военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины". Документ также упорядочивает дисциплинарные полномочия должностных лиц, регулирует некоторые вопросы повседневной деятельности, определяет права и обязанности главных сержантов и главных старшин подразделений воинских частей Вооруженных Сил Украины. Законопроект, кроме того, легитимизирует традиционное приветствие "Слава Украине! - Героям слава!", что уже было сделано ранее.

Во время обсуждения законопроекта глава безопасности комитета Иван Винник заявил, что сегодня утром парламентарии уже "провалили" все безопасностные законопроекты, поскольку с 4 внесенных законопроектов депутаты поддержали лишь 1. Спикер парламента Андрей Парубий был вынужден закрыть вечернее заседание на полчаса раньше по просьбе двух фракций о перерыве.

Напомним, народные депутаты не поддержали законопроект о введении новых воинских званий, в частности "старший мастер-старшина". Для поддержки законопроекта не хватило голосов народных депутатов.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в воинских уставов, предусматривающий закрепление воинского приветствия для военных ВСУ и Нацгвардии "Слава Украине!".