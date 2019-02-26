Рада провалила зміни в статути ЗСУ щодо обов’язків старших сержантів

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Верховна Рада України відхилила проект закону щодо внесення змін до законів щодо питань проходження військової служби, які стосувалися зокрема старших сержантів. Для прийняття рішення не вистачило голосів народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Проект Закону України 7549 "Про внесення змін до деяких законів України з питань проходження військової служби" був відхилений, оскільки за нього проголосувало лише 165 нардепів, і навіть за повернення на доопрацювання в комітет і суб’єкту законодавчої ініціативи проголосувало 171 народних обранців.

Метою проекту є удосконалення законодавства України з питань проходження військової служби у Збройних Силах України шляхом внесення змін до статутів Збройних Сил України та Законів України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про військову службу правопорядку у Збройних Силах України". Документ також упорядковує дисциплінарні повноваження посадових осіб, урегульовує деякі питання повсякденної діяльності, визначає права та обов’язки головних сержантів та головних старшин підрозділів військових частин Збройних Сил України. Законопроект, крім того, легітимізує традиційне вітання "Слава Україні! – Героям слава!", що вже було зроблено раніше.

Під час обговорення законопроекту голова безпекового комітету Іван Винник заявив, що сьогодні зранку парламентарі вже "провалили" всі без пекові законопроекти, оскільки із 4 внесених законопроектів депутати підтримали лише 1. Спікер парламенту Андрій Парубій був змушений закрити вечірнє засідання на півгодини раніше через прохання двох фракцій про перерву.

Нагадаємо, народні депутати не підтримали законопроект щодо введення нових військових звань, зокрема " старший майстер-старшина". Для підтримки законопроекту не вистачило голосів народних депутатів.

Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо внесення змін до військових статутів, який передбачає закріплення військового вітання для військових ЗСУ та Нацгвардії "Слава Україні!".

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