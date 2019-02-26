Рада відхилила введення нових військових звань

Проект закону 6372 про внесення змін до деяких законів України щодо військових звань військовослужбовців підтримали лише 167 народних депутатів. Не знайшлось голосів парламентарів і для відправки проекту закону на доопрацювання в комітет і суб’єкту законодавчої ініціативи. Документ передбачає скасування військових звань "прапорщик, старший прапорщик" (мічман, старший мічман) і введення замість них звання "майстер-сержант" та "головний майстер-сержант" (корабельні – "старший майстер-старшина", "головний майстер-старшина"). Крім того, законопроект передбачає скасування звання молодшого сержанта, замість військового звання "старшина" запровадити звання "головний сержант" та ін.



На думку авторів законопроекту, нові звання будуть сприяти побудові оновленого національного війська за євроатлантичним зразком і створення дієвого сержантського корпусу.



Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо внесення змін до військових статутів, який передбачає закріплення військового вітання для військових ЗСУ та Нацгвардії "Слава Україні!".



Президент України Петро Порошенко підписав Закон щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби.