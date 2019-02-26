Рада отклонила введение новых воинских званий

Проект закона 6372 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно воинских званий военнослужащих поддержали только 167 народных депутатов. Не нашлось голосов парламентариев и для отправки проекта закона на доработку в комитет и субъекту законодательной инициативы. Документ предусматривает отмену воинских званий "прапорщик, старший прапорщик" (мичман, старший мичман) и введение вместо них звание "мастер-сержант" и "главный мастер-сержант" (корабельные - "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина" ). Кроме того, законопроект предусматривает отмену звание младшего сержанта, вместо воинского звания "старшина" ввести звание "главный сержант" и др.



По мнению авторов законопроекта, новые звания будут способствовать построению обновленного национального войска по евроатлантическим образцом и создание действенного сержантского корпуса.



Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в воинских уставов, предусматривающий закрепление воинского приветствия для военных ВСУ и Нацгвардии "Слава Украине!".



Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин при прохождении военной службы.