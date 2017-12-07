Рада продлила срок господдержки телеканалов, которые работали в Крыму

Законопроектом предполагается продолжить практику оказания финансовой поддержки телерадиокомпаниям, которые функционировали на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и предоставляют информационные услуги, исключив из пункта 16 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины и цифры"в 2016 году".

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В дальнейшем предоставление финансовой поддержки телерадиокомпаниям, которые функционировали на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и предоставляют информационные услуги, по информации Министерства финансов Украины будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе КПКВК 2501120 "Расселение и обустройство депортированных крымских татар и лиц других национальностей, которые были депортированы с территории Украины". То есть реализация законопроекта не потребует дополнительных средств из государственного бюджета.

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В 2016 году на эти цели было использовано почти 39 млн гривен.