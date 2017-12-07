Рада продлила срок господдержки телеканалов, которые работали в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Верховная Рада продлила срок государственной поддержки телекомпании АТР. Парламентарии 244 голосами поддержали соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Законопроектом предполагается продолжить практику оказания финансовой поддержки телерадиокомпаниям, которые функционировали на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и предоставляют информационные услуги, исключив из пункта 16 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины и цифры"в 2016 году".
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В дальнейшем предоставление финансовой поддержки телерадиокомпаниям, которые функционировали на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и предоставляют информационные услуги, по информации Министерства финансов Украины будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных по бюджетной программе КПКВК 2501120 "Расселение и обустройство депортированных крымских татар и лиц других национальностей, которые были депортированы с территории Украины". То есть реализация законопроекта не потребует дополнительных средств из государственного бюджета.
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В 2016 году на эти цели было использовано почти 39 млн гривен.