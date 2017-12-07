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Рада продовжила термін держпідтримки телеканалів, які працювали в Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Верховна Рада продовжила термін державної підтримки телекомпанії АТР. Парламентарі 244 голосами підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

Законопроектом передбачається продовжити практику надання фінансової підтримки телерадіокомпаніям, що функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і надають інформаційні послуги, виключивши із пункту 16 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України слова і цифри “у 2016 році”.

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Надалі надання фінансової підтримки телерадіокомпаніям, які функціонували на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і надають інформаційні послуги, за інформацією Міністерства фінансів України здійснюватиметься за рахунок і у межах коштів, передбачених за бюджетною програмою КПКВК 2501120 “Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України”. Тобто реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових коштів з державного бюджету.

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У 2016 році на ці цілі було використано майже 39 мільйонів гривень.

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