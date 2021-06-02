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Рада назначила внеочередные выборы сельских и поселковых голов в четырех областях

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в среду приняла четыре проекта постановлений о назначении внеочередных выборов сельских и поселковых голов в четырех областях, передает корреспондент УНН.

Рада назначила внеочередные выборы сельских и поселковых голов в четырех областях

Детали

Так, проект постановления о назначении внеочередных выборов Надлацкого сельского головы Голованевского района Кировоградской области поддержало 254 нардепа.

Проект постановления о назначении внеочередных выборов Улановского сельского головы Хмельницкого района Винницкой области поддержало 270 народных депутатов.

За проект постановления о назначении внеочередных выборов Смотрицкого поселкового головы Каменец-Подольского района Хмельницкой области отдали голос 276 нардепов.

Еще 280 народных избранников поддержали проект постановления о назначении внеочередных выборов Кельменецкого поселкового головы Днестровского района Черновицкой области.

Всем постановлениям предлагается назначить выборы на воскресенье 31 октября 2021 года.

Что было раньше

Верховная Рада Украины ранее приняла проект о назначении внеочередных выборов Шегиновского сельского головы Яворовского района Львовской области.

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