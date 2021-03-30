Рада призначила позачергові вибори сільського голови на Львівщині
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у вівторок ухвалила проект про призначення позачергових виборів Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області. Відповідне рішення підтримало 245 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Деталі
Документом Верховна Рада постановляє призначити позачергові вибори Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області на неділю 31 жовтня 2021 року.
За інформацією з пояснювальної записки, на перших виборах 25 жовтня 2020 року Шегинівським сільським головою був обраний Кривейко Ігор Мирославович.
6 лютого 2021 року Кривейко помер. Відповідно до пункту 6 частини першої, пункту 1 частини одинадцятої статті 79 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" повноваження сільського, селищного, міського голови припиняються достроково у разі його смерті, а відповідна особа звільняється з посади з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
У зв’язку з цим, 11 лютого 2021 року Шегинівська сільська рада взяла до відома факт дострокового припинення повноважень Шегинівського сільського голови у зв’язку зі смертю.
Що було раніше
Раніше сьогодні Верховна Рада України на позачерговому засіданні 30 березня призначила позачергові вибори Харківського міського голови на неділю 31 жовтня 2021 року.