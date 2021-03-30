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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 38662 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 56225 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 106339 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 142211 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 194198 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 192774 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 278544 просмотра

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Актуальное
Рада назначила внеочередные выборы сельского головы во Львовской области

Рада назначила внеочередные выборы сельского головы во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 14558 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины на заседании во вторник приняла проект о назначении внеочередных выборов Шегиновского сельского головы Яворовского района Львовской области. Соответствующее решение поддержали 245 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

Документом Верховная Рада постановляет назначить внеочередные выборы Шегиновского сельского головы Яворовского района Львовской области на воскресенье 31 октября 2021 года.

По информации из пояснительной записки, на первых выборах 25 октября 2020 года Шегиновским сельским головой был избран Кривейко Игорь Мирославович.

6 февраля 2021 года Кривейко умер. В соответствии с пунктом 6 части первой, пункта 1 части одиннадцатой статьи 79 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине" полномочия сельского, поселкового, городского головы прекращаются досрочно в случае его смерти, а соответствующее лицо освобождается от должности со дня принятия соответствующим советом решения, которым принимается во внимание указанный факт.

В связи с этим, 11 февраля 2021 года Шегиновский сельский совет принял к сведению факт досрочного прекращения полномочий Шегиновского сельского головы в связи со смертью.

Что было раньше

Ранее сегодня Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 30 марта назначила внеочередные выборы Харьковского городского головы на воскресенье 31 октября 2021 года.

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