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Рада призначила позачергові вибори міського голови Харкова на 31 жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у вівторок схвалила Проект Постанови про призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області. Відповідне рішення підтримало 249 народних депутатів, передає кореспондент УНН.

Деталі

Відповідно до документу, Верховна Рада постановляє, зокрема, призначити позачергові вибори Харківського міського голови Харківського району Харківської області на неділю 31 жовтня 2021 року.

Центральній виборчій комісії з урахуванням пропозицій відповідної територіальної виборчої комісії постановили визначити в установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів Харківського міського голови.

Кабінету Міністрів - в межах повноважень вжити заходів щодо забезпечення фінансування позачергових виборів Харківського міського голови за рахунок коштів цільової субвенції з Державного бюджету України.
Контекст

У пояснювальній записці автори проекту постанови нагадали, що 25 жовтня 2020 року відбулися перші вибори Харківського міського голови. Тоді Харківським міським головою обрали Геннадія Кернеса. За інформацією Харківської міської ради, на першій сесії Харківської міськради нового скликання 9 грудня 2020 року Кернес набув повноваження міського голови, а 16 грудня 2020 року він помер.

Додамо

31 грудня 2020 року секретар Харківської міської ради Ігор Терехов, як вказано, звернувся до ВР з клопотанням про призначення позачергових виборів мера Харкова у зв’язку зі смертю Кернеса. А 24 лютого 2021 року Харківська міська рада ухвалила рішення про взяття до відома факту смерті Харківського міського голови Геннадія Кернеса та направила його до ВР.

17 березня парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав проведення виборів Харківського міського голови 31 жовтня 2021 року, далі питання має розглядатися у парламенті.

"Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування... вважає за доцільне призначити позачергові вибори Харківського міського голови", - сказано у пояснювальній записці.

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