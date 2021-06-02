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The Guardian

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Рада призначила позачергові вибори сільських та селищних голів в чотирьох областях

Київ • УНН

 • 13137 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Верховна Рада України на засіданні у середу ухвалила чотири проекти постанов щодо призначення позачергових виборів сільських та селищних голів в чотирьох областях, передає кореспондент УНН.

Рада призначила позачергові вибори сільських та селищних голів в чотирьох областях

Деталі

Так, проект постанови про призначення позачергових виборів Надлацького сільського голови Голованівського району Кіровоградської області підтримало 254 нардепи.

Проект постанови про призначення позачергових виборів Уланівського сільського голови Хмільницького району Вінницької області підтримало 270 народних депутатів.

За проект постанови про призначення позачергових виборів Смотрицького селищного голови Кам’янець-Подільського району Хмельницької області віддали голос 276 нардепів.

Ще 280 народних обранців підтримали проект постанови про призначення позачергових виборів Кельменецького селищного голови Дністровського району Чернівецької області.

Всіма постановами пропонується призначити вибори на неділю 31 жовтня 2021 року.

Що було раніше

Верховна Рада України раніше ухвалила проект про призначення позачергових виборів Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області.

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