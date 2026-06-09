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Рада приняла закон о новых правилах безопасности на железной дороге согласно требованиям ЕС

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Рада приняла закон о безопасности железной дороги для выполнения требований Ukraine Facility. Документ внедряет европейские стандарты сертификации и лицензирования.

Рада приняла закон о новых правилах безопасности на железной дороге согласно требованиям ЕС

Во вторник, 9 июня, Верховная Рада Украины приняла закон о безопасности железнодорожного транспорта. Это позволит выполнить обязательства в рамках Соглашения об Ассоциации с ЕС и Плана Ukraine Facility. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу парламента.

Детали

Данный нормативно-правовой акт внедряет европейскую систему оценки рисков и новые подходы к техническому регулированию. В частности, в подготовке, экзаменации и выдаче свидетельств машинистам, а также лицензий перевозчикам.

Инициатором законопроекта №14174 о безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины является Кабинет министров Украины. За его принятие проголосовали 254 народных депутата.

Проект закона предусматривает не только имплементацию актов права ЕС в сфере железнодорожного транспорта в национальное законодательство Украины, но и:

  • создание системы управления безопасностью движения на железнодорожном транспорте в соответствии с требованиями законодательства ЕС;
    • установление правовых основ технического регулирования и допуска подсистем железнодорожного транспорта к эксплуатации;
      • внедрение европейской системы допуска машинистов локомотивов/поездов к оперированию на инфраструктуре железнодорожного транспорта и функционирование соответствующих учебных центров.

        В то же время депутат Ярослав Железняк сообщил, что законопроект №14174 является первым из линии Ukraine Facility.

        Данный закон вводится в действие через три года со дня его опубликования.

        Напомним

        Верховная Рада сегодня приняла в целом законопроект (№15111-д) о налогообложении цифровых платформ.

        Евгений Устименко

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