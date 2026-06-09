Рада приняла закон о новых правилах безопасности на железной дороге согласно требованиям ЕС

ЕС представил 21-й пакет санкций против рф - коснулось "теневого флота", энергетики, банков и виз для российских солдат

Рада одобрила налог на доходы от цифровых платформ из пакета МВФ

Страны "Большой тройки" помогут Украине с антибаллистикой: Европа демонстрирует готовность к созданию общего щита

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