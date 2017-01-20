Рада заслушает правительства и закроет пятую сессию
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству. Об этом говорится в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания, передает корреспондент УНН.
После часа правительства и считывания запросов парламентарии будут выступать в разном. После будет объявлено о закрытии пятой сессии.
Стоит заметить, что в повестке дня не предусмотрено рассмотрение ни одного законопроекта.