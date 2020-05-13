Рада предварительно одобрила возможность командировки судей в другой суд

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, его основной целью является предупреждение возможности увеличения кадрового дефицита судей в отдельных судах и дестабилизации в осуществлении судопроизводства, путем предоставления права Высшему совету правосудия продления срока командировки судей в другой суд.

Законопроектом предусмотрено право Высшего совета правосудия продлить срок командировки судьи в другой суд того же уровня и специализации для осуществления правосудия, но не более чем на один год, по обращению председателя суда в котором судья находился в командировке и заявления судьи на продление срока командировки.

Кроме того, дополнено положения, что судья, срок командировки которого истек, или в отношении которого Высшим советом правосудия принято решение о досрочном окончании командировки судьи, возвращается на работу в суд, с которого был отправлен.

Напомним, Кабинет министров Украины в среду одобрил проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О предотвращении коррупции", которым предусматривается внесение изменений в требования о проведении специальной проверки и установления необходимости уведомления о работающих близких лицах руководству органа, на должность в котором они претендуют, а также унификация терминологии, используемой в законе.