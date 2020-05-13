Рада попередньо схвалила можливість відрядження суддів до іншого суду

Як йдеться у пояснювальній записці до законопроекту, його основною метою є попередження можливості збільшення кадрового дефіциту суддів в окремих судах та дестабілізації у здійсненні судочинства, шляхом надання права Вищій раді правосуддя продовження строку відрядження суддів до іншого суду.

Законопроектом передбачено право Вищої ради правосуддя продовжити строк відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя, але не більше ніж на один рік, за зверненням голови суду у якому суддя перебував у відрядженні та заяви судді на продовження строку відрядження.

Окрім того, доповнено положення, що суддя, строк відрядження якого закінчився, або щодо якого Вищою радою правосуддя винесено рішення щодо дострокового закінчення відрядження судді, повертається на роботу до суду, з якого був відряджений.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у середу схвалив проект закону "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у зв’язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції", яким передбачається внесення змін до вимог щодо проведення спеціальної перевірки та встановлення необхідності повідомлення про працюючих близьких осіб керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, а також уніфікація термінології, що використовується у законі