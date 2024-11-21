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Рада поддержала законопроект о защите депортированных детей: что изменится

Рада поддержала законопроект о защите депортированных детей: что изменится

Киев  •  УНН

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Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9495 по защите прав депортированных детей. Документ определяет статус депортированных детей и порядок их возвращения в Украину, сейчас таких детей насчитывается более 19 тысяч.

Верховная Рада в четверг, 21 ноября, поддержала в первом чтении проект закона о внесении изменений в закон Украины "Об охране детства" относительно защиты прав депортированных, принудительно перемещенных детей (№9495). Об этом УНН сообщает со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко и карточку документа. 

Рада проголосовала в первом чтении законопроект о защите прав депортированных, принудительно перемещенных детей (№9495). За - 248

- написал Гончаренко в Telegram. 

По информации, размещенной на интернет-портале "Дети войны", на сегодня депортированными считаются 19 492 ребенка, 646 детей считаются пропавшими без вести

Согласно пояснительной записке к документу, целью и задачей законопроекта является введение правового определения депортированных, принудительно перемещенных детей, правовые основания принятия порядка возвращения таких детей на территорию Украины, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, их реинтеграция и адаптация.

Документом вносятся изменения в Закон Украины "Об охране детства", которыми предлагается:

  • предусмотреть определение депортированного, принудительно перемещенного ребенка;
  • предусмотреть, что порядок возвращения на территорию Украины, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия, реинтеграция и адаптация депортированных, принудительно перемещенных детей определяется Кабинетом Министров Украины.

Напомним 

Кабинет министров Украины утвердил порядок создания, ведения, доступа к Реестру сведений о детях, депортированных или принудительно перемещенных российской федерацией. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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