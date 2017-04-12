Рада планирует ратифицировать соглашение с ЕБРР относительно общественного транспорта

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд законопроектов, касающихся вопросов спорта и молодежной политики, и законопроект по улучшению защиты прав ребенка.

Кроме этого депутаты, в частности, намерены внести изменения в Семейный кодекс относительно обеспечения соблюдения жилищных прав ребенка.

Напомним, Рада провалила законопроект о Конституционном суде.