Рада планує ратифікувати угоду з ЄБРР щодо громадського транспорту

Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку законопроектів, які стосуються питань спорту та молодіжної політики, та законопроект щодо покращення захисту прав дитини.

Крім цього депутати, зокрема, мають намір внести зміни до Сімейного кодексу щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини.

Нагадаємо, Рада провалила законопроект про Конституційний суд.