Рада планує ратифікувати угоду з ЄБРР щодо громадського транспорту

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує ратифікувати угоду між Україною та ЄБРР, яка стосується міського громадського транспорту. Про це сказано у порядку денному сьогоднішнього пленарного засідання, передає кореспондент УНН.

Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку законопроектів, які стосуються питань спорту та молодіжної політики, та законопроект щодо покращення захисту прав дитини.

Крім цього депутати, зокрема, мають намір внести зміни до Сімейного кодексу щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини.

Нагадаємо, Рада провалила законопроект про Конституційний суд.

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