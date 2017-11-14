Рада планирует повысить акцизы на сигареты

Как отмечается в пояснительной записке общий ресурс от внедрения этих инициатив по расчетам Министерства финансов Украины составит 716,3 млн грн.

Кроме этого, доработанным проектом предусматривается постепенное до 2025 года повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий, а именно в 2018 году - на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предыдущей индексации в среднем на 29,7%), а в последующие годы - на 20% до уровня, эквивалентного 90 евро за 1000 штук (сейчас минимальное налоговое обязательство для сигарет в Украине составляет 20 евро (596,05 грн) за 1000 штук).

Кроме того, проектом предусматривается, что с 1 января 2025 года будут соблюдать требования Директивы Европейского Союза №2011/64/ЕС от 21.06.2011 года о структуре и ставки акцизов, применяемые к табачным изделиям относительно доли акциза в средневзвешенной розничной цене продажи сигарет как минимум 60%. Для этого вводится механизм определения такой цены.

Общий ресурс от внедрения этих инициатив по расчетам инициаторами в 2018 году составит 11 744,0 млн грн.

Как сообщал УНН, Рада поддержала внедрение телемедицины в селах.