Рада планує підвищити акцизи на цигарки

Як зазначається у пояснювальній записці загальний ресурс від впровадження цих ініціатив за розрахунками Міністерства фінансів України становитиме 716,3 млн грн.

Крім цього, доопрацьованим проектом передбачається поступове до 2025 року підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби і мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів, а саме у 2018 році – на прогнозний індекс споживчих цін 11,2% та додатково на 16,7% (тобто, з урахуванням попередньої індексації загалом на 29,7%), а у подальші роки – на 20% до рівня, еквівалентного 90 євро за 1000 штук (на сьогодні мінімальне податкове зобов’язання для сигарет в Україні становить 20 євро (596,05 грн) за 1000 штук).

Крім того, проектом передбачається, що з 1 січня 2025 року будуть дотримуватися вимоги Директиви Ради Європейського Союзу № 2011/64/ЄС від 21.06.2011 року про структуру і ставки акцизів, що застосовуються до тютюнових виробів щодо частки акцизу у середньозваженій роздрібній ціні продажу сигарет як мінімум 60%. Для цього запроваджується механізм визначення такої ціни.

Загальний ресурс від впровадження цих ініціатив за розрахунками ініціаторами у 2018 році становитиме 11 744,0 млн грн.

Як повідомляв УНН, Рада підтримала впровадження телемедицини у селах.