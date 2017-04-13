Рада планирует разрешить эвакуированным из зоны отчуждения получать помощь на оздоровление
Киев • УНН
КИЕВ, 13 апреля. УНН. Верховная Рада планирует вернуть эвакуированным из зоны отчуждения в 1986 году возможность ежегодно получать помощь на оздоровление. Парламентарии поддержали 273 голосами соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.
Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит вернуть право на получение ежегодной помощи на оздоровление эвакуированным из зоны отчуждения в 1986 году и детям, потерявшим вследствие Чернобыльской катастрофы одного из родителей, и обеспечить надлежащую социальную защиту этой категории лиц.
Напомним, Рада упростила получение пенсий женам и мужьям умерших ликвидаторов аварии на ЧАЭС.