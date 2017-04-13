Рада планирует разрешить эвакуированным из зоны отчуждения получать помощь на оздоровление

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 64886 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108017 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 165752 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121635 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119674 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114158 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105324 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107306 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103763 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157127 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рада планирует разрешить эвакуированным из зоны отчуждения получать помощь на оздоровление

Рада планирует разрешить эвакуированным из зоны отчуждения получать помощь на оздоровление

Киев  •  УНН

 • 6689 просмотра

КИЕВ, 13 апреля. УНН. Верховная Рада планирует вернуть эвакуированным из зоны отчуждения в 1986 году возможность ежегодно получать помощь на оздоровление. Парламентарии поддержали 273 голосами соответствующий законопроект, передает корреспондент УНН.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта позволит вернуть право на получение ежегодной помощи на оздоровление эвакуированным из зоны отчуждения в 1986 году и детям, потерявшим вследствие Чернобыльской катастрофы одного из родителей, и обеспечить надлежащую социальную защиту этой категории лиц.

Напомним, Рада упростила получение пенсий женам и мужьям умерших ликвидаторов аварии на ЧАЭС.

Украинские Национальные Новости

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