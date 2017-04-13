Рада планує дозволити евакуйованим із зони відчуження отримувати допомогу на оздоровлення

Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення законопроекту дасть можливість повернути право на отримання щорічної допомоги на оздоровлення евакуйованим із зони відчуження у 1986 році та дітям, які втратили внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, та забезпечити належний соціальний захист цієї категорії осіб.

Нагадаємо, Рада спростила отримання пенсій дружинам і чоловікам померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС.