Рада планує дозволити евакуйованим із зони відчуження отримувати допомогу на оздоровлення
Київ • УНН
КИЇВ, 13 квітня. УНН. Верховна Рада планує повернути евакуйованим із зони відчуження у 1986 році можливість щорічно отримувати допомогу на оздоровлення. Парламентарі підтримали 273 голосами відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.
Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення законопроекту дасть можливість повернути право на отримання щорічної допомоги на оздоровлення евакуйованим із зони відчуження у 1986 році та дітям, які втратили внаслідок Чорнобильської катастрофи одного з батьків, та забезпечити належний соціальний захист цієї категорії осіб.
Нагадаємо, Рада спростила отримання пенсій дружинам і чоловікам померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС.