Рада планирует рассмотреть постановление об отмене перехода на летнее время

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Байден не планирует уходить в отставку до конца срока - Белый дом

Байден не планирует уходить в отставку до конца срока - Белый дом

  •  100935 просмотра
Филиппины и Китай договорились о пополнении запасов на Второй мели Томаса

Филиппины и Китай договорились о пополнении запасов на Второй мели Томаса

  •  101442 просмотра
Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины после его отказа от выборов 2024 года

Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины после его отказа от выборов 2024 года

  •  103643 просмотра
Оккупанты планируют пропагандистский молодежный форум на захваченных территориях

Оккупанты планируют пропагандистский молодежный форум на захваченных территориях

  •  103679 просмотра
Китай снижает ключевую ставку и базовые ставки по кредитам для стимулирования экономики

Китай снижает ключевую ставку и базовые ставки по кредитам для стимулирования экономики

  •  101263 просмотра
публикации
Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

19 июля 2024, 10:34  •  210105 просмотра
"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

19 июля 2024, 08:57  •  204410 просмотра
Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)

Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)
Эксклюзив

19 июля 2024, 07:31  •  202034 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

19 июля 2024, 07:12  •  207706 просмотра
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

17 июля 2024, 14:56  •  278459 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
22 июля: День манго, Всемирный день мозга

22 июля: День манго, Всемирный день мозга

  •  36774 просмотра
День без купальников, Международный день нездоровой пищи. Что еще можно отметить 21 июля

День без купальников, Международный день нездоровой пищи. Что еще можно отметить 21 июля

21 июля 2024, 03:11  •  71614 просмотра
20 июля: Международный день Луны, Всемирный день шахмат

20 июля: Международный день Луны, Всемирный день шахмат

20 июля 2024, 03:07  •  93683 просмотра
Пять увлекательных фильмов ужасов: что посмотреть в жаркие летние дни

Пять увлекательных фильмов ужасов: что посмотреть в жаркие летние дни

19 июля 2024, 16:51  •  97385 просмотра
Официальный кот министерства: в МИД Литвы "взяли" на работу котенка

Официальный кот министерства: в МИД Литвы "взяли" на работу котенка

19 июля 2024, 16:32  •  93140 просмотра
Актуальное
Рада планирует рассмотреть постановление об отмене перехода на летнее время

Рада планирует рассмотреть постановление об отмене перехода на летнее время

Киев  •  УНН

22 июля 2024, 08:47  •  8210 просмотра

Read in English

Верховная Рада планирует рассмотреть постановление об отмене решения об отказе от перехода на летнее время. Проект постановления утверждает, что предыдущее решение было принято с нарушениями Регламента ВР.

Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть проект постановления об отмене решения парламента о принятии во втором чтении и в целом  законопроекта об отмене перехода на летнее время.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Так, Рада планирует рассмотреть проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.07.2024 года о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона «Проект Закона об исчислении времени в Украине» (рег. №4201 от 09.10.2020 года).

В пояснительной записке отмечается, что принятие этого решения произошло с грубыми нарушениями требований Регламента Верховной Рады Украины, статьи 45, которая предусматривает порядок голосования предложений и поправок на пленарном заседании Верховной Рады Украины и части 1 статьи 117, которая предусматривает, что законопроект, подготовленный ко второму чтению или повторному второму чтению, заключение главного комитета и другие сопроводительные документы к нему предоставляются народным депутатам не позднее чем за десять дней до дня рассмотрения этого законопроекта на пленарном заседани

Также в пояснительной записке заявляют, что при обсуждении указанного вопроса народные депутаты Украины, члены депутатской фракции политической партии «Европейская Солидарность» в Верховной Раде Украины ІХ созыва, неоднократно обращали внимание председательствующего, что предложенный порядок рассмотрения поправок в противоречие статье 45 Регламента Верховной Рады Украины, не дает возможность народным депутатам Украины однозначно понять, за что они голосуют.

Однако вопреки требованиям Регламента Верховной Рады Украины председательствующий поставил на голосование в целом проекта Закона «Проект Закона об исчислении времени в Украине» (рег. №4201 от 09.10.2020 года), чем нарушил действуя нормы Регламента Верховной Рады Украины.

Отказ от перевода часов: сомнолог рассказала, как скажется на украинцах жизнь по "зимнему времени"17 июля 2024, 16:09 • 113470 просмотров

Дополнение

Верховная Рада Украины приняла законопроект №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. Таким образом в этом году украинцы в последнее воскресенье (27-го) октября переведут стрелки на зимнее время и дальше уже перевода на летнее время с 2025-го и далее не будет.

Некоторые украинцы считают, что введение зимнего времени в Украине создаст трудности в синхронизации времени с европейскими странами. Нардеп Владимир Вятрович заявил, что принятый Верховной Радой закон об отмене летнего времени - это откровенно вредительский и антиевропейский шаг.

Во-первых, это решение означает, что солнце летом будет вставать чуть ли не в три часа, а в октябре темнота будет наступать еще во время рабочего дня. Во-вторых, из-за этого значительно увеличатся расходы энергии, с которой у нас и так катастрофа и для экономии которой и придумано летнее время

- писал Вятрович.

В Минэнерго не прогнозируют в следующем году увеличение потребления электроэнергии из-за отмены летнего времени.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
Эксклюзив
Создание трехмерных моделей мест военных преступлений рф - специалисты КНИИСЭ начнут использовать технологию eyesCloud3D
  •  40888 просмотра

Создание трехмерных моделей мест военных преступлений рф - специалисты КНИИСЭ начнут использовать технологию eyesCloud3D

Эксклюзив
Неделя энергетического подъема и возможности реализации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 июля
  •  30818 просмотра

Неделя энергетического подъема и возможности реализации: гороскоп для всех знаков Зодиака на 22-28 июля

Эксклюзив
Бизнесмен Полищук объяснил, почему подал иск против АРМА о защите чести и достоинства
  •  36639 просмотра

Бизнесмен Полищук объяснил, почему подал иск против АРМА о защите чести и достоинства

Эксклюзив
В Броварах на перекрестках светофоры обустраивают автономным питанием: мэр Игорь Сапожко объяснил, какие именно выбрали
  •  43260 просмотра

В Броварах на перекрестках светофоры обустраивают автономным питанием: мэр Игорь Сапожко объяснил, какие именно выбрали

Эксклюзив
"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков
19 июля 2024, 12:52  •  149492 просмотра

"Бизнес - это буржуи и кулаки, которых надо грабить": владелец компании "Мединова“ о давлении со стороны силовиков

Эксклюзив
В АРМА еще ни разу не проводился полноценный внешний аудит - эксперт
19 июля 2024, 11:53  •  145956 просмотра

В АРМА еще ни разу не проводился полноценный внешний аудит - эксперт

Эксклюзив
Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт
19 июля 2024, 11:04  •  145949 просмотра

Реформа ГНС: необходимо резкое сокращение количества налоговиков - эксперт

Эксклюзив
Община нашего города против переименования. Оно может привести к дополнительным расходам из бюджета - депутат Броварского горсовета
19 июля 2024, 10:22  •  123325 просмотра

Община нашего города против переименования. Оно может привести к дополнительным расходам из бюджета - депутат Броварского горсовета

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя
19 июля 2024, 08:57  •  204410 просмотра

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

Эксклюзив
Украинцы за полгода разместили на 15% больше депозитов в банках, чем в прошлом году - эксперт
19 июля 2024, 06:38  •  101408 просмотра

Украинцы за полгода разместили на 15% больше депозитов в банках, чем в прошлом году - эксперт

Популярные

Китай снижает ключевую ставку и базовые ставки по кредитам для стимулирования экономики

Китай снижает ключевую ставку и базовые ставки по кредитам для стимулирования экономики

  •  101263 просмотра
Оккупанты планируют пропагандистский молодежный форум на захваченных территориях

Оккупанты планируют пропагандистский молодежный форум на захваченных территориях

  •  103679 просмотра
Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины после его отказа от выборов 2024 года

Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку Украины после его отказа от выборов 2024 года

  •  103643 просмотра
Филиппины и Китай договорились о пополнении запасов на Второй мели Томаса

Филиппины и Китай договорились о пополнении запасов на Второй мели Томаса

  •  101442 просмотра
Байден не планирует уходить в отставку до конца срока - Белый дом

Байден не планирует уходить в отставку до конца срока - Белый дом

  •  100935 просмотра

Публикации

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

Сколько стоит содержание НАБУ и САП и стоит ли это таких расходов бюджета, если эффективность приближена к нулю, а людям повышают налоги

19 июля 2024, 10:34  •  210105 просмотра
"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

"Забастовка", которая остановила весь мир: что такое CrowdStrike, который вероятно стал причиной глобального технологического сбоя

19 июля 2024, 08:57  •  204410 просмотра
Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)

Обучение и финансовая поддержка: как в Броварах работает хаб, который помогает женщинам открыть собственный бизнес (видео)
Эксклюзив

19 июля 2024, 07:31  •  202034 просмотра
Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

Скандал с бизнесменами Грозой и Науменко стал примером негативного влияния отдельных лиц на агросектор Украины

19 июля 2024, 07:12  •  207706 просмотра
Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница

Украине удалось вернуть еще 95 защитников. Сколько их может находиться в плену и в каких условиях содержатся пленные - рассказала расследовательница
Эксклюзив

17 июля 2024, 14:56  •  278459 просмотра

Война

Черниговская область: за неделю враг обстрелял 21 населенный пункт, ударил по критической инфраструктуре

Черниговская область: за неделю враг обстрелял 21 населенный пункт, ударил по критической инфраструктуре

  •  4187 просмотра
16 пострадавших от ракетного удара по Киеву 8 июля до сих пор в больницах

16 пострадавших от ракетного удара по Киеву 8 июля до сих пор в больницах

  •  19904 просмотра
57 шахтеров оказались под землей из-за обстрелов в Донецкой области

57 шахтеров оказались под землей из-за обстрелов в Донецкой области

  •  21331 просмотра
Создание трехмерных моделей мест военных преступлений рф - специалисты КНИИСЭ начнут использовать технологию eyesCloud3D

Создание трехмерных моделей мест военных преступлений рф - специалисты КНИИСЭ начнут использовать технологию eyesCloud3D
Эксклюзив

  •  40994 просмотра
В Луганской области враг уничтожает прифронтовые села, на оккупированные территории собираются завезти мусор из рф - ОВА

В Луганской области враг уничтожает прифронтовые села, на оккупированные территории собираются завезти мусор из рф - ОВА

  •  24699 просмотра

политика

Рада планирует рассмотреть постановление об отмене перехода на летнее время

Рада планирует рассмотреть постановление об отмене перехода на летнее время

  •  8507 просмотра
ВР планирует урегулировать вопросы противодействия разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств

ВР планирует урегулировать вопросы противодействия разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств

  •  20528 просмотра
Кулеба едет в Китай: будет говорить о поиске путей прекращения агрессии рф и возможной роли Пекина

Кулеба едет в Китай: будет говорить о поиске путей прекращения агрессии рф и возможной роли Пекина

  •  26675 просмотра
Важный этап в реструктуризации долга: Украина договорилась с держателями еврооблигаций

Важный этап в реструктуризации долга: Украина договорилась с держателями еврооблигаций

  •  36586 просмотра
Владелец "Гулливера" Полищук подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против АРМА

Владелец "Гулливера" Полищук подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против АРМА

  •  41105 просмотра

Война

Черниговская область: за неделю враг обстрелял 21 населенный пункт, ударил по критической инфраструктуре

Черниговская область: за неделю враг обстрелял 21 населенный пункт, ударил по критической инфраструктуре

  •  4187 просмотра
16 пострадавших от ракетного удара по Киеву 8 июля до сих пор в больницах

16 пострадавших от ракетного удара по Киеву 8 июля до сих пор в больницах

  •  19904 просмотра
57 шахтеров оказались под землей из-за обстрелов в Донецкой области

57 шахтеров оказались под землей из-за обстрелов в Донецкой области

  •  21331 просмотра
Создание трехмерных моделей мест военных преступлений рф - специалисты КНИИСЭ начнут использовать технологию eyesCloud3D

Создание трехмерных моделей мест военных преступлений рф - специалисты КНИИСЭ начнут использовать технологию eyesCloud3D
Эксклюзив

  •  40994 просмотра
В Луганской области враг уничтожает прифронтовые села, на оккупированные территории собираются завезти мусор из рф - ОВА

В Луганской области враг уничтожает прифронтовые села, на оккупированные территории собираются завезти мусор из рф - ОВА

  •  24699 просмотра

политика

Рада планирует рассмотреть постановление об отмене перехода на летнее время

Рада планирует рассмотреть постановление об отмене перехода на летнее время

  •  8507 просмотра
ВР планирует урегулировать вопросы противодействия разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств

ВР планирует урегулировать вопросы противодействия разведывательно-подрывной деятельности спецслужб иностранных государств

  •  20528 просмотра
Кулеба едет в Китай: будет говорить о поиске путей прекращения агрессии рф и возможной роли Пекина

Кулеба едет в Китай: будет говорить о поиске путей прекращения агрессии рф и возможной роли Пекина

  •  26675 просмотра
Важный этап в реструктуризации долга: Украина договорилась с держателями еврооблигаций

Важный этап в реструктуризации долга: Украина договорилась с держателями еврооблигаций

  •  36586 просмотра
Владелец "Гулливера" Полищук подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против АРМА

Владелец "Гулливера" Полищук подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против АРМА

  •  41105 просмотра

Новости Бизнеса

Вторая панельная дискуссия на конференции «MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках»: итоги

Вторая панельная дискуссия на конференции «MHP Procurement Conference 2024: большой бизнес о закупках»: итоги

19 июля 2024, 17:07  •  66580 просмотра
В МХП рассказали о лучших практиках построения долгосрочного и выгодного партнерства

В МХП рассказали о лучших практиках построения долгосрочного и выгодного партнерства

19 июля 2024, 17:03  •  63656 просмотра
Закупка услуг - еще одна важная составляющая в работе компании МХП

Закупка услуг - еще одна важная составляющая в работе компании МХП

19 июля 2024, 14:17  •  64166 просмотра

Экономика

НБУ заменит банкноты 500 гривен старого образца: что нужно знать

НБУ заменит банкноты 500 гривен старого образца: что нужно знать

  •  9968 просмотра
Бизнесмен Полищук объяснил, почему подал иск против АРМА о защите чести и достоинства

Бизнесмен Полищук объяснил, почему подал иск против АРМА о защите чести и достоинства
Эксклюзив

  •  36715 просмотра
Доллар упал из-за выхода Байдена из президентской гонки - Bloomberg

Доллар упал из-за выхода Байдена из президентской гонки - Bloomberg

  •  11017 просмотра
Сегодня с 18:00 до 23:00 будут действовать три очереди отключений света, импорт планируется из 5 стран - Укрэнерго

Сегодня с 18:00 до 23:00 будут действовать три очереди отключений света, импорт планируется из 5 стран - Укрэнерго

  •  26437 просмотра
Важный этап в реструктуризации долга: Украина договорилась с держателями еврооблигаций

Важный этап в реструктуризации долга: Украина договорилась с держателями еврооблигаций

  •  36586 просмотра

Киев

16 пострадавших от ракетного удара по Киеву 8 июля до сих пор в больницах

16 пострадавших от ракетного удара по Киеву 8 июля до сих пор в больницах

  •  19904 просмотра
Тело мужчины, который упал из-за обрыва троллея в реку Днепр в Киеве, обнаружили на глубине 9 м

Тело мужчины, который упал из-за обрыва троллея в реку Днепр в Киеве, обнаружили на глубине 9 м

  •  7974 просмотра
Трагедия на аттракционе на Днепре: тело парня нашли во время обследования дна реки, полиция объявила завершение операции

Трагедия на аттракционе на Днепре: тело парня нашли во время обследования дна реки, полиция объявила завершение операции

  •  9942 просмотра
Обрыв троса на аттракционе в Киеве: из Днепра достали тело парня

Обрыв троса на аттракционе в Киеве: из Днепра достали тело парня

  •  12350 просмотра
Поиски 20-летнего парня, который упал в Днепр с аттракциона, продолжились

Поиски 20-летнего парня, который упал в Днепр с аттракциона, продолжились

  •  14549 просмотра