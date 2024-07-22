Рада планирует рассмотреть постановление об отмене перехода на летнее время

Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть проект постановления об отмене решения парламента о принятии во втором чтении и в целом законопроекта об отмене перехода на летнее время.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня заседания ВР.

Так, Рада планирует рассмотреть проект постановления об отмене решения Верховной Рады Украины от 16.07.2024 года о принятии во втором чтении и в целом проекта Закона «Проект Закона об исчислении времени в Украине» (рег. №4201 от 09.10.2020 года).

В пояснительной записке отмечается, что принятие этого решения произошло с грубыми нарушениями требований Регламента Верховной Рады Украины, статьи 45, которая предусматривает порядок голосования предложений и поправок на пленарном заседании Верховной Рады Украины и части 1 статьи 117, которая предусматривает, что законопроект, подготовленный ко второму чтению или повторному второму чтению, заключение главного комитета и другие сопроводительные документы к нему предоставляются народным депутатам не позднее чем за десять дней до дня рассмотрения этого законопроекта на пленарном заседани

Также в пояснительной записке заявляют, что при обсуждении указанного вопроса народные депутаты Украины, члены депутатской фракции политической партии «Европейская Солидарность» в Верховной Раде Украины ІХ созыва, неоднократно обращали внимание председательствующего, что предложенный порядок рассмотрения поправок в противоречие статье 45 Регламента Верховной Рады Украины, не дает возможность народным депутатам Украины однозначно понять, за что они голосуют.

Однако вопреки требованиям Регламента Верховной Рады Украины председательствующий поставил на голосование в целом проекта Закона «Проект Закона об исчислении времени в Украине» (рег. №4201 от 09.10.2020 года), чем нарушил действуя нормы Регламента Верховной Рады Украины.

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Дополнение

Верховная Рада Украины приняла законопроект №4201 об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее. Таким образом в этом году украинцы в последнее воскресенье (27-го) октября переведут стрелки на зимнее время и дальше уже перевода на летнее время с 2025-го и далее не будет.

Некоторые украинцы считают, что введение зимнего времени в Украине создаст трудности в синхронизации времени с европейскими странами. Нардеп Владимир Вятрович заявил, что принятый Верховной Радой закон об отмене летнего времени - это откровенно вредительский и антиевропейский шаг.

Во-первых, это решение означает, что солнце летом будет вставать чуть ли не в три часа, а в октябре темнота будет наступать еще во время рабочего дня. Во-вторых, из-за этого значительно увеличатся расходы энергии, с которой у нас и так катастрофа и для экономии которой и придумано летнее время - писал Вятрович.

В Минэнерго не прогнозируют в следующем году увеличение потребления электроэнергии из-за отмены летнего времени.