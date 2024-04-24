Рада планирует передать Пенсионному фонду функции по назначению выплат беременным и помощи на детей

Верховная Рада планирует на ближайшем заседании поддержать в первом чтении законопроект, которым предлагается передать Пенсионному фонду Украины функции по назначению выплат беременным и пособий на детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на проект повестки дня заседания ВР и проект закона №9318.

Детали

Согласно законопроекту, планируется передать ПФУ функции по назначению выплат беременным и помощи на детей. Отмечается, что заявления о назначении помощи и денежного обеспечения с необходимыми документами могут предоставляться Пенсионному фонду по почте или в электронной форме, а также через Единый государственный веб-портал электронных услуг ("Дія").

Также заявления будут принимать должностные лица сельских, поселковых, городских советов, а также через ЦПАП.

Решение о назначении государственной помощи семьям с детьми или об отказе в ее предоставлении принимается в течение 10 рабочих дней со дня обращения.

Дополнение

Законопроект был зарегистрирован в ВР в мае прошлого года. Он также передает Пенсионному фонду функции по назначению:

пособия по беременности и родам;

помощи при рождении ребенка;

помощи при усыновлении ребенка;

пособия на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

помощи на детей одиноким матерям социальной помощи на содержание ребенка в семье патронатного воспитателя;

оплаты услуги патроната над ребенком, государственной социальной помощи на детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, в том числе с инвалидностью;

денежного обеспечения родителям, воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях;

уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за патронатных воспитателей, родителей-воспитателей и приемных родителей.