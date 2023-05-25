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ВР пропонують передати ПФУ функції щодо призначення виплат вагітним та допомоги на дітей

ВР пропонують передати ПФУ функції щодо призначення виплат вагітним та допомоги на дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. У Верховній Раді зареєстрували законопроект № 9318, яким пропонується передати Пенсійному фонду України функції щодо призначення виплат вагітним та допомоги на дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВР.

Повідомляється, що через активні бойові дії та окупацію частини України, управління соціального захисту населення відповідних територій не можуть нараховувати соціальні виплати сім’ям. Через децентралізований механізм нарахувань і виплат документи з одного району не можуть потрапити на адміністрування в інший район.

Цитата

«Проект акта розроблено з метою забезпечення права сімей з дітьми на допомогу від держави за будь-яких обставин, що є важливим в умовах військової агресії рф проти України, коли частина сімей вимушено змінили своє місце проживання, прискорення призначення та виплати відповідних допомог», - йдеться в пояснювальній записці.

Деталі

Так, законопроектом № 9318 пропонується на законодавчому рівні забезпечити поетапну передачу функцій із призначення допомог сім’ям з дітьми від органів праці та соціального захисту населення до органів Пенсійного фонду України.

«При цьому слід звернути увагу, що змінюється тільки орган, який адмініструватиме в подальшому питання надання допомоги сім’ям з дітьми, і це не вплине на одержувачів таких виплат або їх розмір», - зазначається в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З 1 січня призначення, нарахування, виплату житлових субсидій та пільг здійснюють органи Пенсійного фонду України

Також пропонується надати можливість звернення громадян в електронній формі через вебпортал електронних послуг та мобільний додаток Пенсійного фонду України. Крім того, залишається можливість звернення сімей з дітьми до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадових осіб Центру надання адміністративних послуг, а також через портал «Дія».

Запропонованими змінами пропонується передати Пенсійному фонду функції з призначення:

  • допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;
  • допомоги при народженні дитини;
  • допомоги при усиновленні дитини;
  • допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
  • допомоги на дітей одиноким матерям соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя;
  • оплати послуги патронату над дитиною, державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю;
  • грошового забезпечення батькам, вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;
  •  сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатних вихователів, батьків-вихователів і прийомних батьків.

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