ВР предлагают передать ПФУ функции по назначению выплат беременным и помощи на детей

Сообщается, что из-за активных боевых действий и оккупации части Украины, управления социальной защиты населения соответствующих территорий не могут начислять социальные выплаты семьям. Из-за децентрализованного механизма начислений и выплат документы из одного района не могут попасть на администрирование в другой район.

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«Проект акта разработан с целью обеспечения права семей с детьми на помощь от государства при любых обстоятельствах, что является важным в условиях военной агрессии рф против Украины, когда часть семей вынужденно изменили свое место жительства, ускорения назначения и выплаты соответствующих пособий», - говорится в пояснительной записке.

Детали

Так, законопроектом № 9318 предлагается на законодательном уровне обеспечить поэтапную передачу функций по назначению пособий семьям с детьми от органов труда и социальной защиты населения в органы Пенсионного фонда Украины.

«При этом следует обратить внимание, что меняется только орган, который будет администрировать в дальнейшем вопрос предоставления помощи семьям с детьми, и это не повлияет на получателей таких выплат или их размер», - отмечается в сообщении.

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Также предлагается предоставить возможность обращения граждан в электронной форме через вебпортал электронных услуг и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины. Кроме того, остается возможность обращения семей с детьми к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины и должностных лиц Центра предоставления административных услуг, а также через портал «Дія».

Предложенными изменениями предлагается передать Пенсионному фонду функции по назначению: