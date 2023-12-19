Рада планирует назначить членов Счетной палаты 21 декабря: послы G7 предостерегли от поспешных решений
Киев • УНН
Верховная Рада намерена назначить четырех членов Счетной палаты без изменения процедуры отбора, что вызывает беспокойство послов стран G7 относительно влияния на доверие к институции до ее реформирования.
Верховная Рада на этой неделе планирует назначить четырех членов Счетной палаты без изменения процедуры отбора. Послы G7 выразили обеспокоенность намерениями назначить членов палаты до завершения ее реформы. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.
Детали
Как сообщил Железняк, 21 декабря Верховная Рада планирует назначить 4 членов Счетной палаты без изменения процедуры отбора. По его данным, на должность членов палаты планируют назначить бывшую главу Антимонопольного комитета Украины Ольгу Пищанскую, помощника заместителя Офиса президента Павла Рябикина и руководителя Управления финансовой деятельности и бухгалтерского учета Елизавету Пушко-Цибуляк.
Однако, послы G7 отреагировали на данные будущие назначения.
"Послы G7 обеспокоены сообщениями, что на этой неделе Рада спешит с 4 новыми назначениями в Счетную палату до завершения ее реформы. До принятия закона о реформе эти назначения подорвали бы доверие к институту, отвечающему за надзор за международной помощью", - говорится в сообщении в соцсети Х.
Напомним,
Страны, которые будут оказывать помощь россии в войне против Украины, в том числе поставлять государству-агрессору оружие, заплатят "высокую цену".
Рада планирует назначить членов Счетной палаты 21 декабря: послы G7 предостерегли от поспешных решений
Верховная Рада намерена назначить четырех членов Счетной палаты без изменения процедуры отбора, что вызывает беспокойство послов стран G7 относительно влияния на доверие к институции до ее реформирования.
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