Рада после открытия ушла на перерыв для консультаций в кабинете Разумкова

"Объявляется перерыв до 10:40, и прошу руководителей четырех фракций собраться в моем кабинете", - отметил Разумков.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня, 12 декабря, на пленарном заседании рассмотрит законопроект о продлении закона об "особом статусе" Донбасса, а также проект постановления, которым планируется отмена действия закона №2047-д о ликвидации электронных площадок-посредников при оценке имущества, так называемых "площадок Яценко".