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ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
15:07 • 13758 просмотра

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 34943 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 100897 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 134417 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 139216 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 135002 просмотра

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 167615 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 115172 просмотра

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5 марта, 08:58 • 113476 просмотра

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Рада после открытия ушла на перерыв для консультаций в кабинете Разумкова

Рада после открытия ушла на перерыв для консультаций в кабинете Разумкова

Киев  •  УНН

 • 9747 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В Верховной Раде Украины после открытия утреннего внеочередного пленарного заседания объявлен перерыв, и руководители четырех фракций пошли для консультаций в кабинет председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, передает корреспондент УНН.

"Объявляется перерыв до 10:40, и прошу руководителей четырех фракций собраться в моем кабинете", - отметил Разумков.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня, 12 декабря, на пленарном заседании рассмотрит законопроект о продлении закона об "особом статусе" Донбасса, а также проект постановления, которым планируется отмена действия закона №2047-д о ликвидации электронных площадок-посредников при оценке имущества, так называемых "площадок Яценко".

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