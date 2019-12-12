Рада сьогодні розгляне законопроект щодо продовження "особливого статусу" Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні розгляне законопроект щодо продовження закону про "особливий статус" Донбасу, а також проект постанови, яким планує скасувати дію закону №2047-д про ліквідацію електронних майданчиків-посередників при оцінці майна, так званих “майданчиків Яценка”. Про це повідомляє УНН із посиланням на порядок денний засідання ВРУ.
Так, передусім парламентарі планують розглянути проект закону №2569 щодо продовження дії закону про "особливий статус" Донбасу, проект постанови, яким передбачається скасувати рішення ВР щодо прийняття закону №2047-д "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна".
Також у Раді планують розглянути проект постанови №2302 про утворення ТСК для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років.
Окрім того, у першому читанні планується розглянути законопроект про розвідку №2412, законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров'я населення №2296, законопроект про внесення змін до ЗУ "Про тимчасові заходи на період проведення АТО". Також у другому читанні парламентарі планують розглянути низку законів про парникові гази №0974, 0875.
Раніше УНН повідомляв, що комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу і в цілому проект закону “Про внесення зміни до ст. 1 закону “Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей”.