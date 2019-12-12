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Рада сегодня рассмотрит законопроект о продлении "особого статуса" Донбасса

Рада сегодня рассмотрит законопроект о продлении "особого статуса" Донбасса

Киев  •  УНН

 • 11531 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Верховная Рада Украины сегодня на пленарном заседании рассмотрит законопроект о продлении закона об "особом статусе" Донбасса, а также проект постановления, которым планирует отменить действие закона №2047-д о ликвидации электронных площадок-посредников при оценке имущества, так называемых "площадок Яценко". Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня заседания ВРУ.

Так, прежде всего парламентарии планируют рассмотреть проект закона №2569 о продлении действия закона об "особом статусе" Донбасса, проект постановления, которым предусматривается отменить решение ВР относительно принятия закона №2047-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества".

Также в Раде планируют рассмотреть проект постановления №2302 о создании ВСК для осуществления парламентского контроля за расследованием нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов в течение 2017-2018 годов.

Кроме того, в первом чтении планируется рассмотреть законопроект о разведке №2412, законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения №2296, законопроект о внесении изменений в ЗУ "О временных мерах на период проведения АТО". Также во втором чтении парламентарии планируют рассмотреть ряд законов о парниковых газах №0974, 0875.

Ранее УНН сообщал, что комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом проект закона "О внесении изменения в ст. 1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

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