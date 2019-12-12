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Рада після відкриття пішла на перерву для консультацій у кабінеті Разумкова

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Верховній Раді України після відкриття ранкового позачергового пленарного засідання оголосили перерву, і керівники чотирьох фракцій пішли для консультацій у кабінет голови ВРУ Дмитра Разумкова, передає кореспондент УНН.

"Оголошується перерва до 10:40, і прошу керівників чотирьох фракцій зібратися в моєму кабінеті", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні розгляне законопроект щодо продовження закону про "особливий статус" Донбасу, а також проект постанови, яким планується скасування дію закону №2047-д про ліквідацію електронних майданчиків-посередників при оцінці майна, так званих “майданчиків Яценка”.

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