Рада після відкриття пішла на перерву для консультацій у кабінеті Разумкова
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У Верховній Раді України після відкриття ранкового позачергового пленарного засідання оголосили перерву, і керівники чотирьох фракцій пішли для консультацій у кабінет голови ВРУ Дмитра Разумкова, передає кореспондент УНН.
"Оголошується перерва до 10:40, і прошу керівників чотирьох фракцій зібратися в моєму кабінеті", - зазначив Разумков.
Нагадаємо, Верховна Рада України сьогодні на пленарному засіданні розгляне законопроект щодо продовження закону про "особливий статус" Донбасу, а також проект постанови, яким планується скасування дію закону №2047-д про ліквідацію електронних майданчиків-посередників при оцінці майна, так званих “майданчиків Яценка”.