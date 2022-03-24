Рада подкорректировала работу органов власти под военное положение

Цитата

"Сегодня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения управляемости государством в условиях военного положения", который будет определять особенности функционирования органов государственной власти в период военного положения (7153)", - сообщила она.

Детали

Со слов нардепа, в частности, законом предусматривается, что в случае введения в Украине военного положения и необходимости неотложного законодательного урегулирования в связи с отсутствием в законах Украины положений, определяющих особенности решения соответствующих вопросов в условиях военного положения:



Кабмин принимает с соблюдением статьи 64 Конституции Украины относительно ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина решения по вопросам в сфере национальной безопасности и обороноспособности, внешней политики, инфраструктуры, экономики, промышленности, финансов, бюджета, трудовых отношений, занятости населения, оплаты и охраны труда, энергетики, аграрной политики и продовольственной безопасности, борьбы с преступностью, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, общественной безопасности, безопасности государственной границы, миграции, цифровой трансформации и информационной безопасности, защиты окружающей среды и природных ресурсов, государственного управления и государственной службы, социальной политики, здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, туризма, правовой политики, законности, обеспечения прав и свобод человека и гражданина, налогообложения, в том числе относительно определения плательщиков налога, объектов налогообложения, базы налогообложения, ставок налогов, порядка исчисления налогов, налогового периода, срока и порядка уплаты налогов, срока и порядка подачи налоговой отчетности, налоговых льгот и порядке их применения.



В течение 2 дней после принятия такого решения Кабмин подает в Верховную Раду проект закона, которым регулируются соответствующие вопросы.



Если по результатам рассмотрения Верховной Радой проект закона отклонили, соответствующее решение Кабмина теряет силу со дня, следующего за днем принятия решения об отклонении проекта закона. Если в течение 30 дней после регистрации такого проекта закона Верховная Рада не принимает решения по его отклонению или принятию в целом, соответствующее решение Кабинета министров Украины теряет силу после истечения указанного срока или со дня, следующего за днем прекращения или отмены военного положения, если это произойдет раньше.

Такие решения Кабинета министров Украины не применяются в случае принятия и вступления в силу закона, которым определяются особенности решения соответствующих вопросов в условиях военного положения.

Такие решения Кабинета министров Украины не применяются в случае принятия и вступления в силу закона, которым определяются особенности решения соответствующих вопросов в условиях военного положения.

"В случае смерти министров, признания их пропавшими без вести, отсутствия министров в течение 3 заседаний КМУ подряд или несообщения при этом такими министрами Премьер-министра или лица, исполняющего его обязанности, если количество таких министров составляет не менее 1/5 состава правительства, заседание КМУ, на котором рассматривается неотложный вопрос обеспечения обороноспособности государства, отпора вооруженной агрессии против Украины, предотвращения гуманитарной катастрофы, другие вопросы, связанные с ликвидацией или минимизацией угрозы жизни и/или здоровью населения, считается полномочным, если на нем присутствуют не менее трети должностного состава КМУ включительно с премьер-министром Украины или лицом, исполняющим его обязанности", - сообщила Совгиря.

Дополнение

Рада сегодня собралась и приняла ряд решений. В частности, ВР ужесточила наказание за коллаборационизм.