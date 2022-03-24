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Рада підкорегувала роботу органів влади під воєнний стан

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Верховна Рада ухвалила законопроект з роз'ясненнями, як працювати органам влади під час воєнного стану, зокрема і Кабміну у разі смерті чи зникнення міністрів. Про це повідомила заступник голови комітету з питань правової політики, нардеп від "Слуги народу" Ольга Совгиря у Telegram, пише УНН.

Рада підкорегувала роботу органів влади під воєнний стан

Цитата

"Сьогодні Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення керованості державою в умовах воєнного стану", який визначатиме особливості функціонування органів державної влади в період воєнного стану (7153)", - повідомила вона.

Деталі

Зі слів нардепа, зокрема законом передбачається, що у разі введення в Україні воєнного стану та необхідності невідкладного законодавчого врегулювання у зв’язку з відсутністю у законах України положень, що визначають особливості вирішення відповідних питань в умовах воєнного стану:

  • Кабмін приймає з дотриманням статті 64 Конституції України щодо обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина рішення з питань у сфері національної безпеки та обороноздатності, зовнішньої політики, інфраструктури, економіки, промисловості, фінансів, бюджету, трудових відносин, зайнятості населення, оплати та охорони праці, енергетики, аграрної політики та продовольчої безпеки, боротьби із злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, громадської безпеки, безпеки державного кордону, міграції, цифрової трансформації та інформаційної безпеки, захисту довкілля та природних ресурсів, державного управління та державної служби, соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, оподаткування, у тому числі щодо визначення платників податку, об’єктів оподаткування, бази оподаткування, ставок податків, порядку обчислення податків, податкового періоду, строку та порядку сплати податків, строку та порядку подання податкової звітності, податкових пільг та порядку їх застосування.
  • Протягом 2 днів після прийняття такого рішення Кабмін подає до Верховної Ради проект закону, яким врегульовуються відповідні питання.
  • Якщо за результатами розгляду Верховною Радою такий проект закону відхилено, відповідне рішення Кабміну втрачає чинність з дня, наступного за днем ухвалення рішення щодо відхилення проекту закону. Якщо протягом 30 днів після реєстрації такого проекту закону Верховна Рада не приймає рішення щодо його відхилення або прийняття в цілому, відповідне рішення Кабінету міністрів України втрачає чинність після спливу зазначеного строку або з дня, наступного за днем припинення або скасування воєнного стану, якщо це станеться раніше.
    Такі рішення Кабінету міністрів України не застосовуються у разі прийняття та набрання чинності законом, яким визначаються особливості вирішення відповідних питань в умовах воєнного стану.

"У разі смерті міністрів, визнання їх зниклими безвісти, відсутності міністрів протягом 3 засідань КМУ поспіль або неповідомлення при цьому такими міністрами Прем’єр-міністра або особи, яка виконує його обов’язки, якщо кількість таких міністрів становить не менш як 1/5 складу уряду, засідання КМУ, на якому розглядається невідкладне питання забезпечення обороноздатності держави, відсічі збройної агресії проти України, запобігання гуманітарній катастрофі, інші питання, пов’язані із ліквідацією чи мінімізацією загрози життю та/або здоров’ю населення, вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше третини посадового складу КМУ включно з Прем’єр-міністром України або особою, яка виконує його обов’язки", - повідомила Совгиря.

Доповнення

Рада сьогодні зібралася і ухвалила низку рішень. Зокрема, ВР посилила покарання за колабораціонізм.

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