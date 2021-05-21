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Рада "подогнала" закон о судоустройстве под закон о разведке

Киев • УНН

 • 19350 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Верховная Рада Украины в пятницу приняла в целом проект закона № 2415 о внесении изменений в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” в связи с принятием Закона Украины “О разведке”. Решение поддержало 257 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Рада "подогнала" закон о судоустройстве под закон о разведке

Детали

Законопроект предлагал внести изменения в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей”, которым предусматривается уточнить, что при рассмотрении дел ход судебного процесса фиксируется техническими средствами в порядке, установленном законом, кроме дел о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.

Документом отнесено к полномочиям председателя апелляционного суда осуществление полномочий уполномоченного судьи и назначения из числа судей апелляционного суда судей (судьи) для осуществления таких полномочий в случаях, определенных Законом Украины “О разведке”.

Соответствующие изменения внесены в части шестой статьи 11 и пункта 9 части первой статьи 29 Закона Украины “О судоустройстве и статусе судей”.

Кроме того, предполагается, что соответствующий закон вступает в силу одновременно с вступлением в силу Закона Украины “О разведке”.

Добавим

Закон Украины “О разведку” № 912-IX вступил в силу 24 октября 2020 года. Закон определяет правовые и организационные основы функционирования разведки, правовой статус и социальные гарантии сотрудников разведывательных органов Украины и лиц, привлеченных к выполнению разведывательных задач, а также порядок осуществления контроля за разведкой.

Согласно Закону, разведывательными органами Украины являются Служба внешней разведки, разведывательные органы Министерства обороны и органа исполнительной власти по охране государственной границы.

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