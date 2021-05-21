Рада "підігнала" закон про судоустрій під закон про розвідку

Деталі

Законопроект пропонував внести зміни до Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, якими передбачається уточнити, що при розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, встановленому законом, крім справ щодо надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.

Документом віднесено до повноважень голови апеляційного суду здійснення повноважень уповноваженого судді та призначення з числа суддів апеляційного суду суддів (судді) для здійснення таких повноважень у випадках, визначених Законом України “Про розвідку”.

Відповідні зміни внесено до частини шостої статті 11 та до пункту 9 частини першої статті 29 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.

Крім того, передбачається, що відповідний Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України “Про розвідку”.

Додамо

Закон України “Про розвідку” № 912-IX набрав чинності 24 жовтня 2020 року. Закон визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів України та осіб, залучених до виконання розвідувальних завдань, а також порядок здійснення контролю за розвідкою.



Згідно із Законом, розвідувальними органами України є Служба зовнішньої розвідки, розвідувальні органи Міністерства оборони і органу виконавчої влади з охорони державного кордону.