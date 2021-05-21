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Рада "підігнала" закон про судоустрій під закон про розвідку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 травня. УНН. Верховна Рада України у п’ятницю прийняла в цілому проект закону № 2415 про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” у зв’язку з прийняттям Закону України “Про розвідку”. Рішення підтримало 257 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Рада "підігнала" закон про судоустрій під закон про розвідку

Деталі

Законопроект пропонував внести зміни до Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, якими передбачається уточнити, що при розгляді справ перебіг судового процесу фіксується технічними засобами в порядку, встановленому законом, крім справ щодо надання дозволу на проведення розвідувальних заходів.

Документом віднесено до повноважень голови апеляційного суду здійснення повноважень уповноваженого судді та призначення з числа суддів апеляційного суду суддів (судді) для здійснення таких повноважень у випадках, визначених Законом України “Про розвідку”.

Відповідні зміни внесено до частини шостої статті 11 та до пункту 9 частини першої статті 29 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.

Крім того, передбачається, що відповідний Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України “Про розвідку”.

Додамо

Закон України “Про розвідку” № 912-IX набрав чинності 24 жовтня 2020 року. Закон визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки, правовий статус і соціальні гарантії співробітників розвідувальних органів України та осіб, залучених до виконання розвідувальних завдань, а також порядок здійснення контролю за розвідкою.

Згідно із Законом, розвідувальними органами України є Служба зовнішньої розвідки, розвідувальні органи Міністерства оборони і органу виконавчої влади з охорони державного кордону.

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