Рада одобрила закон о "промышленном безвизе" для украинских товаров

Верховная Рада приняла законопроект, который вводит "промышленный безвиз" для украинских товаров (№12221), сообщили во вторник в парламенте, пишет УНН.

Детали

За проголосовали 278 депутатов.

Закон, как указано, гармонизирует украинскую систему аккредитации и технического регулирования с требованиями ЕС.

Это, как ожидается, позволит украинским промышленным товарам легче попадать на рынки ЕС и будет способствовать их производству в соответствии с европейскими стандартами безопасности.

Ожидается также создание новых рабочих мест, что должно способствовать росту доходов людей благодаря более легкому доступу украинских производителей к рынку ЕС.

Как сообщали в Минэкономики, законопроект предлагает, в частности, следующие нововведения:

вводит взаимное признание аккредитации, проведенной в Украине и ЕС. Украина будет признавать результаты аккредитации, проведенные органами стран ЕС, если они успешно прошли взаимную оценку. Если украинский производитель использует стандарты стран ЕС, которые идентичны европейским гармонизированным стандартам, его продукция будет считаться соответствующей требованиям;

повышает ответственность бизнеса за достоверность информации о товарах;

устанавливает правила взаимодействия с Еврокомиссией и органами власти стран ЕС в рамках соглашения ACAA;

предусматривает сбалансированное представительство всех стейкхолдеров в Национальном органе аккредитации;

определяет условия для проведения трансграничной аккредитации.

Большинство этих изменений вступят в силу одновременно с началом действия соглашения с ЕС о взаимном признании сертификатов соответствия на промышленную продукцию (ACAA) – так называемый "промышленный безвиз".

Напомним

В марте 2026 года Украина получила условия для вступления в ЕС по финальным трем кластерам и теперь имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для присоединения к блоку.