Рада не успела на этой неделе проголосовать за законопроект об игорном бизнесе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Верховная Рада Украины во время утреннего пленарного заседания рассмотрела 30 поправок к законопроекту об игорном бизнесе. Однако не успела проголосовать за сам проект закона во втором чтении на этой пленарной неделе, передает корреспондент УНН.
В частности, сегодня нардепы рассмотрели 30 поправок, из которых поддержали 24. В общем к законопроекту подали 3500 поправок.
Так, к рассмотрению законопроекта вернутся на следующей пленарной неделе, ведь сегодня с 13:00 было отведено до 30 минут на объявление депутатских запросов и остальное время - для выступлений нардепов по различным вопросам.
Напомним, что вчера Рада рассмотрела около 150 поправок к законопроекту об игорном бизнесе.
Ранее УНН сообщал, что поправки к законопроекту об игорном бизнесе в парламенте надеются пройти за несколько дней, ведь к этому проекту закона не может быть применена сокращенная процедура или какой-то механизм во избежание их рассмотрения.