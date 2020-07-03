Рада не встигла цього тижня проголосувати за законопроект про гральний бізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховна Рада України під час ранкового пленарного засідання розглянула 30 поправок до законопроекту про гральний бізнес. Проте не встигла проголосувати за сам проект закону у другому читанні цього пленарного тижня, передає кореспондент УНН.
Зокрема, сьогодні нардепи розглянули 30 поправок, з яких підтримали 24. Загалом до законопроекту подали 3500 поправок.
Так, до розгляду законопроекту повернуться наступного пленарного тижня, адже сьогодні з 13:00 було відведено до 30 хвилин на оголошення депутатських запитів та решту часу - для виступів нардепів з різних питань.
Нагадаємо, що вчора Рада розглянула майже 150 поправок до законопроекту про гральний бізнес.
Раніше УНН повідомляв, що поправки до законопроекту про гральний бізнес у парламенті сподіваються пройти за декілька днів, адже до цього проекту закону не може бути застосована скорочена процедура чи якийсь механізм аби уникнути їхнього розгляду.