Рада не встигла цього тижня проголосувати за законопроект про гральний бізнес

Зокрема, сьогодні нардепи розглянули 30 поправок, з яких підтримали 24. Загалом до законопроекту подали 3500 поправок.

Так, до розгляду законопроекту повернуться наступного пленарного тижня, адже сьогодні з 13:00 було відведено до 30 хвилин на оголошення депутатських запитів та решту часу - для виступів нардепів з різних питань.

Нагадаємо, що вчора Рада розглянула майже 150 поправок до законопроекту про гральний бізнес.

Раніше УНН повідомляв, що поправки до законопроекту про гральний бізнес у парламенті сподіваються пройти за декілька днів, адже до цього проекту закону не може бути застосована скорочена процедура чи якийсь механізм аби уникнути їхнього розгляду.