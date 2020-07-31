Совет НБУ уволил еще одного заместителя главы Нацбанка

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 88665 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 106871 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 111746 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 141609 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113447 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 136006 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103022 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102688 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104946 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102225 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Совет НБУ уволил еще одного заместителя главы Нацбанка

Совет НБУ уволил еще одного заместителя главы Нацбанка

Киев  •  УНН

 • 16908 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Совет Национального банка Украины уволил с должности заместителя главы НБУ Сергея Холода, который подал соответствующее заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Совет Национального банка на заседании 31 июля 2020 года уволил Сергея Холода с должности заместителя главы Национального банка Украины с 3 августа 2020 года. Соответствующее заявление об увольнении по собственному желанию Сергей Холод подал главе НБУ Кириллу Шевченко. В этой должности он отвечал за деятельность блока "Платежные системы и денежное обращение", - говорится в сообщении.

В свою очередь Шевченко отметил, что будущий глава этого направления должен сохранить и приумножить достижения НБУ в сфере внедрения безналичных расчетов и оптимизации наличного оборота в Украине.

Напомним, по информации НБУ, после коронакризиса новые стимулы для развития получает IT-сектор и внутренний туризм. Меньше всего пострадало от карантинных ограничений сельское хозяйство.

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