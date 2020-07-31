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19 березня, 18:42 • 53806 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 105417 перегляди

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19 березня, 10:24 • 118736 перегляди

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Рада НБУ звільнила ще одного заступника голови Нацбанку

Рада НБУ звільнила ще одного заступника голови Нацбанку

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Рада Національного банку України звільнила з посади заступника голови НБУ Сергія Холода, який подав відповідну заяву про звільнення за власним бажанням. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Рада Національного банку під час засідання 31 липня 2020 року звільнила Сергія Холода із посади заступника голови Національного банку України з 3 серпня 2020 року. Відповідну заяву про звільнення за власним бажанням Сергій Холод подав голові НБУ Кирилу Шевченку. На цій посаді він відповідав за діяльність блоку "Платіжні системи та грошовий обіг", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу Шевченко зазначив, що майбутній очільник цього напряму має зберегти та примножити досягнення НБУ у сфері впровадження безготівкових розрахунків та оптимізації готівкового обігу в Україні.

Нагадаємо, за інформацією НБУ, після коронакризи нові стимули для розвитку отримує IT-сектор та внутрішній туризм. Найменше постраждало від карантинних обмежень сільське господарство.

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