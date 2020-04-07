Рада на внеочередном заседании рассмотрит кандидатуру министра энергетики и защиты окружающей среды

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Верховная Рада Украины рассмотрит кандидатуру на пост министра энергетики и защиты окружающей среды во время внеочередного заседания парламента на этой неделе. Об этом заявил председатель парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус во время ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.