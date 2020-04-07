Рада на позачерговому засіданні розгляне кандидатуру міністра енергетики та захисту довкілля
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Верховна Рада України розгляне кандидатуру на пост міністра енергетики та захисту довкілля під час позачергового засідання парламенту на цьому тижні. Про це заявив голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус під час ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.
“У нас в четвер-п’ятницю буде позачергове засідання Верховної Ради, наскільки я знаю, і буде розглянута кандидатура міністра енергетики і екології”, — сказав Герус.
Він зазначив, що переговори про кандидатури на пост очільника цього міністерства вже розглядаються.
При цьому, за його словами, міністерство працює без керівника в штатному режимі.
Раніше спікер ВРУ Дмитро Разумков повідомив, що наприкінці тижня парламент збереться на позачергове засідання.
Наприкінці березня Президент України Володимир Зеленський відкликав кандидатуру Ольги Буславець на посаду міністра енергетики та захисту довкілля України.