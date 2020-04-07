Рада на позачерговому засіданні розгляне кандидатуру міністра енергетики та захисту довкілля

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Верховна Рада України розгляне кандидатуру на пост міністра енергетики та захисту довкілля під час позачергового засідання парламенту на цьому тижні. Про це заявив голова парламентського комітету з питань енергетики Андрій Герус під час ток-шоу “Свобода слова”, передає УНН.