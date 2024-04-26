Рада может разрешить подавать апелляцию на определения суда об оставлении заявления истца без удовлетворения

Верховная Рада планирует на одном из ближайших заседаний рассмотреть во втором чтении законопроект №9197, который предусматривает изменения в Кодекс административного судопроизводства для обеспечения равенства процессуальных прав всех участников судебного процесса перед законом и судом. Об этом УНН пишет со ссылкой на повестку дня и карточку законопроекта на сайте парламента.

Детали

Законопроектом предлагается расширить исчерпывающий перечень определений, на которые могут быть поданы апелляционные жалобы отдельно от решения суда (часть первая статьи 294 Кодекса административного судопроизводства), а именно дополнить его определением об оставлении без удовлетворения заявления, поданного в порядке, определенном статьей 383 настоящего Кодекса. Проектом также предлагается усовершенствовать часть шестую статьи 383 КАСУ в части предусмотрения возможности обжалования в порядке статьи 294 этого Кодекса определения суда об оставлении заявления без удовлетворения.

Ожидается, что это позволит привести отдельные нормы КАСУ в соответствие с положениями Решения Конституционного Суда Украины №2-р(II)/2023 от 01 марта 2023 года, а также будет способствовать совершенствованию процедуры судебного контроля за законностью деятельности субъекта властных полномочий и позволит обеспечить равенство процессуальных прав всех участников судебного процесса перед законом и судом.

В пояснительной записке проекта отмечается, что Конституционный Суд Украины пришел к выводу, что предписания части первой статьи 294, части шестой статьи 383 КАС Украины не обеспечивают обязательности исполнения судебного решения и действенности судебного контроля за его исполнением, а следовательно, не обеспечивают права лица на судебную защиту.

Конституционный Суд Украины считает, что законодатель, приняв оспариваемые предписания КАС Украины, которыми не установил права на апелляционное обжалование определения суда об оставлении без удовлетворения заявления, поданного в порядке статьи 383 КАС Украины, действовал своевольно, поскольку не учел ее юридических последствий для лица-истца и не ввел других действенных механизмов защиты и восстановления нарушенных прав, свобод, интересов особипозивача, которая судебным порядком добивается исполнения судебного решения, принятого в ее пользу - говорится в законопроекте.

Объясняется, что законопроект улучшит процессуальное положение лица истца в административной юстиции и обеспечит равенство процессуальных прав всех участников судебного процесса перед законом и судом.

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