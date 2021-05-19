Рада намерена разрешить ОТГ сдавать в аренду имущество ликвидированных учреждений среднего образования
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в среду приняла в первом чтении проект закона № 5230 относительно использования имущества ликвидируемых коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности. Документ поддержали 285 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
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“Этот законопроект позволит получить школы в хорошем состоянии и, когда изменится демографическая ситуация, открыть их снова”, — сказала народный депутат от фракции “Голос” Наталья Пипа во время представления законопроекта.
Детали
По словам нардепа, в Украине 2558 школ являются малокомплектными, а 365 школ сейчас ликвидированными. Документ, объясняет она, даст возможность сдавать их в аренду, а деньги использовать на образовательную потребность.
Согласно пояснительной записке, законопроектом предусмотрены изменения в части второй статьи 61 Закона Украины “О среднем образовании”, которые позволяют местным органам самоуправления сдавать в аренду имущество ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности.
Напомним
Ранее Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3719 о внесении изменений в Закон Украины “О среднем образовании” (относительно сохранения санаторных школ (санаторных школ-интернатов) для возможности восстановления здоровья детей в тесном единстве с обучением и воспитанием, в сотрудничестве врачей и педагогов).