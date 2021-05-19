Рада має намір дозволити ОТГ здавати в оренду майно ліквідованих закладів середньої освіти

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“Цей законопроект надасть можливість отримати школи у доброму стані і, коли зміниться демографічна ситуація, відкрити їх знову”, — сказала народний депутат від фракції “Голос” Наталя Піпа під час представлення законопроекту.

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Зі слів нардепа, в Україні 2 558 шкіл є малокомплектними, а 365 шкіл зараз є ліквідованими. Документ, пояснює вона, дасть можливість здавати їх в оренду, а гроші використовувати на освітню потребу.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроектом передбачені зміни до частини другої статті 61 Закону України “Про повну загальну середню освіту”, які дозволяють місцевим органам самоврядування здавати в оренду майно ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості.

Нагадаємо

Раніше Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 3719 про внесення змін до Закону України “Про повну загальну середню освіту” (щодо збереження санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) для можливості відновлення здоров’я дітей у тісній єдності з навчанням і вихованням, у співпраці лікарів та педагогів).