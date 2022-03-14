Рада готовится разрешить СНБО признавать захваченные российскими войсками территории временно оккупированными

Цитата

"На рассмотрение Верховной Рады Украины представлен законопроект "О внесении изменений в Закон Украины “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины” в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины" (№ 7157 от 13.03.2022 года).

Проектом предусматривается, что временно, в период военного положения Совет национальной безопасности и обороны Украины будет иметь полномочия признавать отдельные временно удерживаемые российскими войсками территории Украины как временно оккупированные (а соответственно и деоккупированными после их освобождения). Такое решение СНБО будет вводиться в действие указом Президента", - сообщила Совгиря.

Детали

Признание территорий временно оккупированными будет иметь следствием установку на них специального правового режима, который предусматривает, в частности, запрет на проведение в них выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, местных и любых других референдумов и непризнание Украиной их последствий в случае их проведения оккупантами, рассказала нардеп.

Кроме этого, с ее слов, в зависимости от конкретной ситуации и военной обстановки на тех или иных территориях, признанных временно оккупированными, СНБО будет иметь полномочия вводить дополнительные меры с целью их деоккупации, препятствованию установлению на них оккупационной власти и использованию их для дальнейшего наступления российских войск - как в частности установление особенностей реализации права собственности на имущество и его наследование, особенности осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории, перемещения товаров на/с нее.

Дополнение

12 марта сообщалось, что в Херсонской области российские оккупанты готовят референдум о создании "ХНР".

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что даже попытки проведения такого псевдореферендума не будут иметь ничего общего ни с законодательством, ни с такой формой непосредственной демократии как референдум.