Рада готовится разрешить СНБО признавать захваченные российскими войсками территории временно оккупированными
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Верховная Рада готовится принять законопроект, которым СНБО позволят определять территории, временно захваченные российскими войсками, временно оккупированными, рассказала заместитель председателя комитета по вопросам правовой политики, нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря в Telegram, пишет УНН.
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"На рассмотрение Верховной Рады Украины представлен законопроект "О внесении изменений в Закон Украины “Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины” в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины" (№ 7157 от 13.03.2022 года).
Проектом предусматривается, что временно, в период военного положения Совет национальной безопасности и обороны Украины будет иметь полномочия признавать отдельные временно удерживаемые российскими войсками территории Украины как временно оккупированные (а соответственно и деоккупированными после их освобождения). Такое решение СНБО будет вводиться в действие указом Президента", - сообщила Совгиря.
Детали
Признание территорий временно оккупированными будет иметь следствием установку на них специального правового режима, который предусматривает, в частности, запрет на проведение в них выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских голов, местных и любых других референдумов и непризнание Украиной их последствий в случае их проведения оккупантами, рассказала нардеп.
Кроме этого, с ее слов, в зависимости от конкретной ситуации и военной обстановки на тех или иных территориях, признанных временно оккупированными, СНБО будет иметь полномочия вводить дополнительные меры с целью их деоккупации, препятствованию установлению на них оккупационной власти и использованию их для дальнейшего наступления российских войск - как в частности установление особенностей реализации права собственности на имущество и его наследование, особенности осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории, перемещения товаров на/с нее.
Дополнение
12 марта сообщалось, что в Херсонской области российские оккупанты готовят референдум о создании "ХНР".
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что даже попытки проведения такого псевдореферендума не будут иметь ничего общего ни с законодательством, ни с такой формой непосредственной демократии как референдум.