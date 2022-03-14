Рада готується дозволити РНБО визнавати захоплені російськими військами території тимчасово окупованими

Цитата

"На розгляд Верховної Ради України подано законопроект "Про внесення змін до Закону України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України” у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України" (№ 7157 від 13.03.2022 року).

Проектом передбачається, що тимчасово, в період воєнного стану, Рада національної безпеки і оборони України матиме повноваження визнавати окремі тимчасово утримувані російськими військами території України як тимчасово окуповані (а відповідно і деокупованими після їх звільнення). Таке рішення РНБО буде вводитися в дію указом Президента", - повідомила Совгиря.

Деталі

Визнання територій тимчасово окупованими матиме наслідком встановлення на них спеціального правового режиму, який передбачає, зокрема, заборону на проведення на них виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, місцевих і будь-яких інших референдумів та невизнання Україною іх наслідків в разі іх проведення окупантами, розповіла нардеп.

Окрім цього, з її слів, залежно від конкретної ситуації і військової обстановки на тих чи інших територіях, визнаних тимчасово окупованими, РНБО матиме повноваження запроваджувати додаткові заходи з метою їх деокупації, перешкоджання встановлення на них окупаційної влади і використання їх для подальшого наступу російських військ - як от встановлення особливостей реалізації права власності на майно і його спадкування, особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території, переміщення товарів на/з неї.

Доповнення

12 березня повідомлялося, що на Херсонщині російські окупанти готують референдум щодо створення "ХНР".

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що навіть спроби проведення такого псевдореферендуму не будуть мати нічого спільного ні з законодавством України, ні з такою формою безпосередньої демократії як референдум.